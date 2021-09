Europa League, la cronaca di Napoli-Spartak Mosca 2-3

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e lo Spartak Mosca di Rui Vitoria in tempo reale

Il Napoli ospita lo Spartak Mosca in una gara valida per la seconda giornata del gruppo C di Europa League. Dopo il buon pareggio in rimonta all’esordio contro il Leicester, i partenopei di Spalletti vanno a caccia di una vittoria per mettere subito in discesa il discorso qualificazione. Ma i russi di Rui Vitoria non possono permettersi altri passi falsi dopo il ko nel match inaugurale contro il Legia Varsavia. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. All. Spalletti

SPARTAK MOSCA (3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Bakaev, Umyarov, Lucas; Ponce, Promes. All. Rui Vitoria

CLASSIFICA: Legia Varsavia punti 3, Napoli e Leicester 1, Spartak Mosca 0.