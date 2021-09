Milan-Atletico Madrid, Leao rivela la reazione di Kessie all’espulsione

Le parole in conferenza stampa di Rafael Leao dopo la sconfitta del Milan contro l’Atletico Madrid in Champions League

Al Milan non è bastato il gol di Rafael Leao per conquistare i tre punti contro l’Atletico Madrid. Proprio l’autore della rete, del momentaneo vantaggio dei rossoneri, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match di Champions League: “Sono felice del momento. Avrei voluto una serata diversa”.

Leao risponde alla domanda di Calciomercato.it su Franck Kessie – “E’ deluso ma allo stesso tempo è orgoglioso della sua squadra perché abbiamo lottato fino alla fine, creando tante occasioni. Ora testa alta e pensiamo alla prossima bisogna crederci fino alla fine”.