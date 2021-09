Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Juventus-Chelsea, match dell’Allianz Stadium valevole per la fase a gironi della Champions League. Partita ferma sullo 0-0 al 45′

Juventus compatta e ficcante nelle ripartenze nel primo tempo terminato a reti bianche del big match di Champions League contro i campioni d’Europa del Chelsea. Lukaku (bersagliato dai tifosi dell’Allianz Stadium) e i ‘Blues’ non pungono, Szczesny praticamente mai impegnato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Al contrario, la squadra di Allegri approfitta dei varchi lasciati dalla difesa ospite per ripartire con pericolosità: Rabiot spreca all’inizio, mentre lo ‘sprinter’ Chiesa va vicino al bersaglio grosso sull’errore dell’impreciso Kovacic. Bene in mediana Locatelli, non si accende invece la fantasia di Havertz nel Chelsea.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6

Bonucci 6,5

De Ligt 6

Alex Sandro 6

Bentancur 6

Locatelli 6,5

Rabiot 5,5

Cuadrado 6

Bernardeschi 6

Chiesa 6,5

All. Allegri 6,5

CHELSEA

Mendy 6

Christensen 5,5

Thiago Silva 6

Rudiger 6

Azpilicueta 6

Jorginho 6,5

Kovacic 5

Marcos Alonso 5,5

Ziyech 5,5

Havertz 5

Lukaku 5,5

All. Tuchel 6

Arbitro: Manzano 6

TABELLINO

JUVENTUS-CHELSEA 0-0

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Chiellini, McKennie, Kean, Kulusevski. Allenatore: Allegri

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Ziyech, Havertz, Lukaku. A disposizione: Kepa, Bettinelli, Chalobah, Barkley, Sarr, Chilwell, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Saul, Werner. Allenatore: Tuchel

Arbitro: Manzano (Spagna)

VAR: Luis Munuera (Spagna)

Ammoniti: Marcos Alonso (C)

Espulsi:

Note: recupero 0′