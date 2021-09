Juventus-Chelsea, i convocati: un solo attaccante per Allegri

Senza Dybala e Morata, Allegri convoca solo Kean per l’attacco: ecco i convocati per la sfida al Chelsea

Stasera va di scena Juventus-Chelsea, sfida valevole per la seconda giornata di Champions League. I bianconeri sono chiamati all’impresa dopo la vittoria contro il Malmoe, anche per continuare la striscia positiva avviata in campionato. Allegri deve, però, fare i conti con gli assenti, soprattutto in attacco, dove mancheranno Dybala e Morata.

Fuori anche Ramsey, in attacco l’unico disponibile è Moise Kean, che verosimilmente verrà schierato titolare dal primo minuto. A suo supporto potrebbero esserci Kulusevski e Chiesa. Torna a disposizione, invece, Adrien Rabiot. Questi i convocati diramati dal tecnico bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Kessie, un rosso per decidere: rinnovo o tribuna

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Kean.