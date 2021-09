L’Atalanta batte lo Young Boys con una rete di Pessina nel secondo tempo: Gasperini in testa momentaneamente al gruppo F

Un gol di Pessina a metà del secondo tempo regala tre punti preziosi all’Atalanta. La squadra di Gasperini batte 1-0 lo Young Boys e si porta, in attesa di Manchester United-Villarreal, in testa alla classifica del gruppo F. Gara non semplice per i bergamaschi che trovano la via del gol con Pessina che non deve far altro che spingere in rete un preciso assist di Zapata. Nel primo tempo i nerazzurri si erano visti annullare un gol per fuorigioco. Con questo successo l’Atalanta sale a quota quattro, sorpassando gli svizzeri, in attesa del match serale tra le altre due squadre del girone.

ATALANTA-YOUNG BOYS 1-0: Pessina (A)

Girone F: Atalanta 4, Young Boys 3, Villarreal* 1, Manchester United* 0

*una partite in meno