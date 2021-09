CMIT TV | Vanni sui rigoristi dell’Inter: “Lautaro è la prima scelta”

La questione rigori in casa Inter crea qualche dubbio sulle gerarchie: alla CMIT TV Franco Vanni svela l’ordine scelto da Inzaghi dagli undici metri

Nel pareggio pirotecnico tra Inter e Atalanta, a stupire molti è stata la scelta di Federico Dimarco come rigorista in quella che sarebbe potuta essere l’occasione decisiva per portare a casa i tre punti. Così crescono i dubbi su quale possa essere la reale gerarchia dagli undici metri decisa da Simone Inzaghi per i nerazzurri. Alla CMIT TV il giornalista Franco Vanni ha spiegato quale dovrebbe essere l’ordine dei rigoristi in partita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Con l’addio di Romelu Lukaku, passato in estate al Chelsea, l’Inter ha perso il suo rigorista numero uno. Ma Simone Inzaghi ha scelto il suo erede, così guarda il video per scoprire quali sono le scelte del tecnico dagli undici metri e perché è stato Dimarco a presentarsi sul dischetto.