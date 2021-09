Milan-Atletico Madrid, Pioli contro l’arbitro: “Sempre dall’altra parte”

Stefano Pioli ha parlato dopo il match di Champions League tra Milan e Atletico Madrid

Amareggiato per la sconfitta del Milan nel match di Champions League contro l’Atletico Madrid, Stefano Pioli ha rilasciato alcune parole al fischio finale: “Non credo sia stata la miglior serata dell’arbitro, siamo stati un po’ penalizzati. A questi livelli devi cercare di giocare per 95 minuti. E’ un peccato perché ci siamo andati vicino – spiega a ‘Sport Mediaset’ – Errore più grave di Cakir? Tante situazioni, non solo espulsione e rigore. A metà e metà, andava sempre dall’altra parte. In undici contro undici abbiamo giocato bene, siamo una squadra competitiva ma il livello è altissimo e noi dobbiamo starci dentro per tutta la gara”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan-AtleticoMadrid 1-2: Suarez gela San Siro, ma quante polemiche!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Pioli ha proseguito la sua disamina: “Abbiamo speso molto ma da domani penseremo all’Atalanta che è un avversario molto forte. Abbiamo la possibilità di fare bene”.