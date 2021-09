Ibrahimovic convocato, Milan su tutte le furie

Svezia, Ibrahimovic convocato per gli impegni della nazionale: furia Milan per la decisione

Fermo dopo l’infortunio contro la Lazio, dove è entrato in campo e ha segnato, Zlatan Ibrahimovic è ora al centro di una polemica. Il giocatore svedese è infatti stato convocato dalla sua nazionale per l’impegno ad inizio ottobre valido per le qualificazioni a Qatar 2022 contro Kosovo e Grecia. Una decisione non gradita da parte del Milan, che sta aspettando che il giocatore recuperi a pieno dal suo infortunio.

Così il ct della nazionale svedese, Janne Andersson: “Credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire. Ha un periodo di infortunio alle spalle, ma sta progredendo continuamente. Il punto di partenza è che sarà con noi quando ci riuniremo la prossima settimana”.