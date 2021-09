Covid-19, il bollettino del 28 settembre: 2.985 positivi, 65 decessi

E’ stato comunicato il bollettino odierno riguardo il contagio da Covid-19: ecco i dati della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato il bollettino riguardo i contagi da Covid-19 di oggi 28 settembre. Sono stati trovati 2.985 positivi (ieri 1.772). I decessi sono 65 (ieri 45). Le terapie intensive sono 29 in meno e il tasso di positività si attesta allo 0,9% (in calo rispetto all'1,4%).

Dall’inizio della pandemia ci sono stati 130.807 morti. I guariti, invece, sono stati 4.435.370 (5.105 nelle ultime 24 ore). Al momento, in Italia ci sono 98.872 positivi (2.208 in meno di ieri).