Serie A, Venezia-Torino 1-1: Aramu risponde a Brekalo

Serie A, Venezia-Torino 1-1: finisce pari il posticipo della sesta giornata, granata avanti ma nuovamente raggiunti nel finale.

Finisce in parità il monday night di Serie A tra Venezia e Torino. Gara equilibrata, scappa il Toro con la rete di Brekalo a inizio secondo tempo ma rimediano i padroni di casa, autori di un match di buona intensità, pareggiando con un calcio di rigore di Aramu e sfiorando anche la vittoria contro i granata ridotti in dieci per l’espulsione di Djidji.

Parte meglio il Venezia, che si rende pericoloso due volte con Okereke, impreciso prima di sinistro e poi di testa. Il Toro risponde con alcune iniziative insidiose di Sanabria, si fanno preferire comunque i padroni di casa: Johnsen troverebbe anche il gol, annullato però per fuorigioco. Il norvegese ha un’altra buona occasione in avvio di ripresa, poi però passa la squadra di Juric: Singo vola sulla destra e serve un assist perfetto per Brekalo. Toro che gestisce il ritorno dei veneti anche con una certa tranquillità, ma come accaduto giovedì Djidji commette fallo da rigore. Secondo giallo per il difensore e granata in dieci, dal dischetto segna Aramu. Ultime fasi al cardiopalma: Milinkovic-Savic risponde a una punizione di Kiyine, contropiede a campo aperto per Mandragora che spara su Maenpaa. Punto comunque prezioso per il Venezia, il Torino perde un’occasione e affronterà la Juventus nel derby a pari punti in classifica.

VENEZIA-TORINO 1-1 – 56′ Brekalo (T), 79′ Aramu rig. (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 18 punti, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Atalanta 11, Lazio 11, Empoli 9, Juventus 8, Bologna 8, Torino 8, Udinese 7, Sassuolo 7 Verona 5, Sampdoria 5, Genoa 5, Spezia 4, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1