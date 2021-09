DIRETTA Serie A, Udinese-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Gotti e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Fiorentina fa visita all’Udinese in una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta interna con l’Inter, i viola di Italiano cercano un successo per restare nei quartieri alti della classifica. Reduci da due ko di fila, invece, i bianconeri di Gotti puntano ad una vittoria per operare il sorpasso proprio sui gigliati. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano

CLASSIFICA: