DIRETTA Serie A, Napoli-Cagliari | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale

Il Napoli ospita il Cagliari nel posticipo domenicale della sesta giornata del campionato di Serie A. Per i partenopei di Spalletti è l’occasione di trovare altri tre punti e restare in testa alla classifica a punteggio pieno per rafforzare la propria candidatura allo scudetto. Ma i sardi dell’ex Mazzarri sognano il colpaccio per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

CLASSIFICA: