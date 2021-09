Calciomercato Juventus, affare Donnarumma | “Qualcosa succederà”

Fulvio Collovati dice la sua sulla questione Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, anche questo weekend, ha guardato il match dalla panchina

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Continua a tenere banco la questione Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999, che in estate ha lasciato il Milan, sposando il progetto Psg, sta attraversando un momento non proprio facile.

Il calciatore sia contro il Metz che con il Montpellier si è accomodato in panchina, lasciando spazio, ancora una volta a Keylor Navas. L’ex Real Madrid è evidentemente il titolare dei francesi e lo dimostra il fatto che abbia giocato anche l’unico match, fin qui disputato, di Champions League.

Nei giornali si parla del malumore del classe 1999. L’ex calciatore, Fulvio Collovati, intervenuto a ‘Rai Radio 1’, ha così parlato di Donnarumma: “Ha detto che è andato via dal Milan perché voleva crescere. Beh, se stai in panchina non è che cresci… Secondo me a gennaio succederà qualcosa”.

Quel qualcosa potrebbe essere un ritorno in Italia. Il portiere, infatti, continua ad essere nel mirino della Juventus. Serve chiaramente la cessione di Szczesny, che non guadagna certo poco, per far spazio, eventualmente, a Donnarumma.