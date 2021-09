Nasce il Genoa americano: il calciomercato avvicina un esubero

Dopo l’acquisizione del Genoa da parte di un fondo americano potrebbero aprirsi spiragli di mercato in chiave statunitense

Enrico Preziosi ha venduto il Genoa, dopo vent’anni di proprietà, al fondo americano 777Partners con sede a Miami. La cessione è totale, con l’imprenditore campano che non manterrà nessuna quota della società, pur rimanendo nel board per i prossimi tre anni, per collaborare con l’attuale proprietà. Si tratta di un’altra importante uscita di scena dal calcio italiano per un proprietario del nostro Paese, il secondo in pochi mesi in Liguria a cedere: Gabriele Volpi, infatti, aveva ceduto all’americano Platek lo Spezia durante la scorsa stagione.

Genoa americano: il calciomercato avvicina un esubero

Il Genoa, adesso, potrebbe iniziare a parlare più americano, cambiando anche alcuni movimenti del proprio calciomercato. Possibile l’acquisizione di qualche elemento della nazionale a stelle e strisce, a partire, a questo punto, da Reynolds. Atteso in Italia lo scorso gennaio come un nuovo talento del calcio nordamericano, conteso da Juventus e Roma, il terzino è adesso finito ai margini del progetto di José Mourinho: in Liguria potrebbe trovare una proprietà che parla la sua lingua e una nuova ripartenza.

A gennaio, a meno di clamorose nuove decisioni da parte del tecnico portoghese, potrebbe arrivare quindi una nuova primavera per Reynolds, che continua ad allenarsi e ad adattarsi al campionato italiano, ma di minuti in campo non ne vede ancora molti.