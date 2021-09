Il primo tempo di Milan-Venezia non convince i tifosi rossoneri: un calciatore di Pioli bocciato senza appello

Grande flop nel primo tempo di Milan-Venezia. La prima frazione di ‘San Siro’ si chiude sullo 0-0 e tra i rossoneri i tifosi individuano un grande flop: si tratta di Alessandro Florenzi che non riceve certo complimenti. Sui social è un susseguirsi di critiche per l’esterno arrivato dalla Roma. La sua prestazione è giudicata in maniera molto negativa: “Uno zombie in campo” pontifica un utente ed un altro sentenzia: “Giochiamo uno in meno”.

Ecco alcuni tweet su Florenzi:

Florenzi addrizza la testa — Luca Parry (@LucaParry85) September 22, 2021

Florenzi nooo — Saad (@Maldiocre) September 22, 2021

Florenzi pascola per il campo — Elia (@EM1998_) September 22, 2021

Florenzi è uno in meno — Vortix (@ItalianVortix) September 22, 2021