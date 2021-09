Nuovo episodio di razzismo in Serie A, Maignan bersagliato in Juve-Milan

Nel riscaldamento di Juventus-Milan, Maignan è stato vittima di insulti razzisti: dopo Bakayoko contro la Lazio, il nuovo caso in Serie A

Purtroppo ci ritroviamo nuovamente a dover registrare un caso di razzismo in Serie A. Ancora una volta protagonista un giocatore del Milan, vittima di un atteggiamento ingiustificabile da parte dei tifosi avversari. Sul web circola un video in cui un gruppo di tifosi urla insulti ed ulula in direzione di Mike Maignan nel corso del riscaldamento del big match tra Juventus e Milan.



Juventus-Milan, caos nel riscaldamento | Insulti a Maignan all’Allianz Stadium

‘Iron Mike’ ha una scorza di ferro, appunto, e non si è fatto intaccare minimamente dall’accaduto. Il portiere francese sta facendo dimenticare Donnarumma ai tifosi rossoneri parata dopo parata, dimostrando di essere affidabile, oltre che molto bravo con i piedi. Stefano Pioli, infatti, si affida molto a Maignan anche in fase di costruzione: con il nuovo portiere del PSG, invece, questo non accadeva. In Serie A, intanto, dobbiamo registrare un nuovo episodio di razzismo. Dopo quanto successo con Bakayoko contro la Lazio, è stato Maignan ad essere vittima di atteggiamenti razzisti all’Allianz Stadium’. La Juventus potrebbe anche essere oggetto di sanzioni per quanto successo, si attendono sviluppi nei prossimi giorni.