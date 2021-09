Fiorentina-Inter, furia nerazzurra | “Come fa a non essere fallo?”

Nerazzurri contro l’arbitro. Nell’azione del gol di Sottil – secondo i sostenitori dell’Inter – ci sarebbe un fallo di Gonzalez su Skriniar

Al Franchi di Firenze, la Fiorentina ha trovato meritatamente il vantaggio contro l’Inter. Al 23′ Handanovic – protagonista in precedenza con due ottimi interventi – non può nulla sul tiro da due passi di Sottil, servito dalla sinistra da Nico Gonzalez, ma quante proteste. I tifosi nerazzurri, così come Inzaghi e i calciatori, se la sono presi con l’arbitro, per non aver valutato come fallo il contatto, nell’azione della rete, tra l’esterno argentino e Skriniar. Tanti i tweet sui social:

Gonzalez non guarda neanche la palla, sbilancia fallosamente Škriniar e Fabbri non fischia niente.

Gol convalidato. Chiudete tutto, va bene così. — L'Azionista (@_esegesi_) September 21, 2021

Nico Gonzalez guarda soltanto l'uomo e da una gomitata piena a Skriniar, come fa a non essere fallo. I misteri del calcio… — Alessandro (@asrale17) September 21, 2021

Gonzalez così su Skriniar e l’arbitro non vede. Pazzesco. — DžanLuca 🦢🇧🇦 (@GianScudieri) September 21, 2021