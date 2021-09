Mega scambio in Serie A | Milinkovic-Savic via dalla Lazio

Scambio in vista in ottica calciomercato Lazio. Nuova offerta dalla Serie A per il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic

Qualche scricchiolio in casa Lazio. Sostituito nelle prime tre giornate di campionato dal nuovo tecnico Maurizio Sarri, il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic teme di diventare quello che Hamsik era al Napoli. Il legame tra il Nazionale serbo ed il club capitolino è sempre molto saldo, ma i rumors di calciomercato sul suo futuro non stentano a placarsi. Stando a quanto riportato dal sito ‘fichajes.net’, in particolare, il suo ex allenatore Simone Inzaghi vorrebbe fortemente portarlo all’Inter, come fatto già con l’attaccante argentino Joaquin Correa. Convincere il presidente Lotito, tuttavia, non sarà facile visti anche i problemi economici che attanagliano la società meneghina. Per provare a battere la concorrenza di club come Real Madrid, Chelsea e Manchester United – ma anche la solita Juventus – i nerazzurri sarebbero intenzionati a offrire diverse contropartite tecniche. Tra i papabili ci sarebbero i centrocampista Gagliardini e (se dovesse rinnovare il contratto) Vecino, oltre ai giocatori dati in prestito come il difensore Vanheusden, gli esterni Lazaro e Dalbert ed i giovani Agoume e Mulattieri. Affare molto difficile, staremo a vedere.