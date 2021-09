Cacicia, il vice di Nicola a insegnare calcio in Estonia

Manuele Cacicia, ‘secondo’ di Davide Nicola, ha appena concluso uno stage in qualità di relatore rivolto agli allenatori in Estonia

Allenatori sempre al lavoro, anche in mancanza di una panchina. Non fa eccezione Manuele Cacicia, apprezzato ‘secondo’ di Davide Nicola attualmente senza squadra dopo la comunque positiva esperienza al Torino, il quale ha appena concluso uno stage in qualità di relatore (dietro invito della Federazione) rivolto agli allenatori in Estonia.

Il 43enne di Lucca, partito dai dilettanti fino ad arrivare con merito in Serie A, non è nuovo a questa esperienza. Negli ultimi tre anni è stato infatti relatore in Romania, Russia e Lituania.