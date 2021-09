Nuovo problema per Pioli, un altro protagonista a rischio per Juve-Milan

Si potrebbe complicare ulteriormente la situazione per Pioli, in vista di Juventus-Milan: anche la presenza di Maignan sarebbe a rischio

Il big match del quarto turno di Serie A è, senza alcun dubbio, la sfida tra Juventus e Milan. Il club meneghino è a punteggio pieno in campionato, ma dopo le fatiche europee si presenta con diverse assenze. Zlatan Ibrahimovic ha già annunciato che non ci sarà contro la sua ex squadra, e anche Giroud non è ancora al 100%: per questo motivo, potrebbe essere Rebic a partire dal 1′ in attacco. Le assenze per Stefano Pioli, però, potrebbero non essere finite qui. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus-Milan, tegola per Pioli | Maignan a rischio forfait

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sarebbero due i giocatori a rischio per il big match di domani sera, sponda rossonera: si tratterebbe di Calabria e Mike Maignan. Il terzino potrebbe essere sostituito da Tomori, capace di agire anche sulla corsia esterna, mentre il portiere sarebbe un’assenza davvero pesante. Dopo aver rimediato un brutto colpo alla mano, quindi, il francese potrebbe essere costretto a dare forfait per la sfida contro la Juventus. A difendere la porta del Milan, in tal caso, sarebbe Tatarusanu. Nessuna assenza rilevante, invece, per Massimiliano Allegri.