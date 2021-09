Serie A, Empoli-Sampdoria 0-3: D’Aversa ok con super Caputo e Candreva

Serie A, Empoli-Sampdoria 0-3: primo successo blucerchiato in campionato nel lunch match, doppietta dell’ex di giornata e gol dell’esterno.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La Sampdoria, con una prestazione scintillante, centra a Empoli la prima vittoria del suo campionato. I blucerchiati confermano i recenti progressi e schiantano 3-0 i toscani con una doppietta di Caputo e una rete di Candreva. Terzo ko su tre gare interne per gli azzurri di Andreazzoli.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La partenza è di marca empolese, con la prima palla gol per Mancuso dopo pochi secondi, bravo Audero. Risponde dall’altra parte Candreva, che impegna Vicario. Equilibrio fino alla mezz’ora, poi sempre Candreva manda in porta Caputo per l’1-0. La partita si stappa e fioccano le occasioni, Mancuso sfiora due volte il pari, dall’altra parte Caputo spreca il bis calciando su Vicario in uscita. In avvio di ripresa, rientra meglio la Samp: Vicario deve chiudere due volte su Damsgaard, Caputo centra una traversa clamorosa, poi realizza la doppietta personale. Lo show blucerchiato prosegue con il grande destro a giro di Candreva che chiude la pratica. Empoli che cerca almeno il gol della bandiera, ma Audero dice di no a Zurkowski e Pinamonti.

EMPOLI-SAMPDORIA 0-3 – 30′, 52′ Caputo, 70′ Candreva

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 10 punti, Roma 9, Napoli 9, Milan 9, Fiorentina* 9, Bologna* 7, Udinese 7, Atalanta* 7, Lazio 6, Torino* 6, Sampdoria* 5, Sassuolo* 4, Genoa* 3, Venezia 3, Empoli* 3, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona 0, Salernitana* 0.

* UNA GARA IN PIU’