Il PSG vince nel finale grazie a Icardi: ma Messi è furioso con Pochettino

Polemiche in Francia dopo la vittoria del PSG contro il Lione, non per il gol di Icardi, ma per la vicenda Pochettino-Messi

Il PSG ha battuto al 94′ l’Olympique Lione grazie alla rete di Mauro Icardi, subentrato nel secondo tempo al posto di Angel Di Maria. Ma è un’altra la sostituzione che a Parigi farà discutere per parecchio tempo. Mauricio Pochettino ha, infatti, sostituito Messi al 76′ per far entrare Hakimi. La Pulce non ha digerito il cambio e non ha dato la mano al proprio allenatore, che invece voleva salutare il suo numero 30. Messi si è poi recato in panchina con una faccia tra il sorpreso e l’irritazione.