Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Milan, big match dell’Allianz Stadium valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Decide al momento il gol realizzato da Morata

Basta per il momento lo scavetto di Morata alla Juventus per chiudere in vantaggio il primo tempo del big match dell’Allianz Stadium contro il Milan. Contropiede letale dei bianconeri che approfittano della dormita di Kessie: Dybala (brillante) manda in porta lo spagnolo che s’invola superando di giustezza Maignan. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Milan in difficoltà nella prima parte di gara, il portiere francese si supera in un paio d’interventi evitando soprattutto a Dybala il centro del raddoppio. Brahim Diaz è il più visto dei suoi, Leao e Rebic inconcludenti. Rabiot continua a faticare nel centrocampo bianconero, sciupando nell’ennesima ripartenza il sigillo del 2-0 per Allegri.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6,5

Bonucci 6

Chiellini 6,5

Alex Sandro 6,5

Cuadrado 6

Bentancur 6,5

Locatelli 6

Rabiot 5,5

Dybala 7

Morata 7

All. Allegri 7

MILAN

Maignan 7

Tomori 5,5

Kjaer 6 (35′ Kalulu 6)

Romagnoli 5,5

Theo Hernandez 5,5

Kessie 5

Tonali 6

Saelemaekers 5,5

Brahim Diaz 6,5

Leao 5,5

Rebic 5

All. Pioli 5,5

Arbitro: Doveri 6

TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 1-0

4′ Morata

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, de Ligt, De Sciglio, Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Bernardeschi, Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer (35′ Kalulu), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disposizione: Tatarusanu, Conti, Jungdal, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Toure, Bennacer, Pellegri, Castillejo, Maldini. Allenatore: Pioli

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Di Paolo

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2′