Nella ripresadi Empoli-Sampdoria, sia su Dazn che su Sky problemi nel collegamento per quanto riguarda la telecronaca

La Sampdoria domina al ‘Castellani’ di Empoli e conquista la sua prima vittoria in campionato, balzando a quota cinque punti. Un 3-0 senza appello con cui D’Aversa annienta sostanzilalmente Andreazzoli: i toscani restano fermi all’impresa di Torino con la Juventus, creano occasioni ma sono imprecisi e in difesa fanno acqua da tutte le parti. Due volte Caputo e Quagliarella confezionano la vittoria esterna della Samp, che dà continuità al bel pareggio contro l’Inter. La Samp impressiona per gioco e cinismo sotto porta, ma nel secondo tempo c’è spazio anche per una specie di ‘giallo’ televisivo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nell’ultima parte di match, intorno alla mezz’ora di gioco della ripresa, sia su Sky che su Dazn è sparita letteralmente la telecronaca del match. Su Dazn lo stop è durato poco meno di un minuto mentre su Sky addirittura lo ‘sciopero’ si è protratto per almeno una decina di minuti e il commento è tornato soltanto al 94′, a pochi secondi dal fischio finale dell’arbitro. Nel frattempo, i tifosi hanno continuato a seguire la partita con l’audio ‘ambiente’, ovvero con i ‘rumori’ del campo e dello stadio senza la voce del telecronista. Ma ovviamente gli utenti non si sono fatti sfuggire il disservizio e subito lo hanno commentato in gran numero sui social. Ecco alcuni tweet.

Anche da voi é sparita la telecronaca di #empolisamp? — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) September 19, 2021

Su Sky, invece, a metà ripresa si è interrotta la telecronaca e si è andati con audio stadio fino al recupero — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) September 19, 2021

Empoli samp saltata la telecronaca sky, è una figata assurda guardare le partite così — ♃ (@afterglcvv) September 19, 2021

Ma #empolisamp è da tipo dieci minuti senza telecronaca che ridere — Giorgia (@everoursparis) September 19, 2021

Su Sky intanto scompare la telecronaca ma lamentiamoci solo su DAZN — El Patron (@ElPatron17it) September 19, 2021