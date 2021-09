Serie A, Salernitana-Atalanta 0-1: Zapata riporta il sorriso a Gasperini

L’anticipo del sabato sera vede l’Atalanta tornare alla vittoria sul campo della Salernitana: Duvan Zapata sblocca i bergamaschi

È stata una partita apertissima quella tra Salernitana e Atalanta, molto più di quello che si poteva ipotizzare prima del fischio d’inizio. Il club campano ha disputato una grande gara, andando vicina al vantaggio a più riprese: in particolare, solamente un palo ha negato la gioia del gol a Joel Obi. Sfortunata la compagine di Castori, che poi ha subito la rete al primo guizzo di Josip Ilicic. Il fantasista della ‘Dea’, dopo una serpentina in area di rigore, ha trovato Duvan Zapata che ha infilato il pallone in rete. Prima vittoria in questa Serie A per i bergamaschi, con Gasperini che può tornare a sorridere. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

TABELLINO E RISULTATO

Salernitana-Atalanta 0-1: 75′ Duvan Zapata

AMMONITI: Mahele (A), Toloi (A), Djuric (S), Demiral (A), Malinovskyi (A), Ranieri (S), Obi (S)

ESPULSI: –