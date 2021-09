Diretta Inter-Bologna | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Bologna, anticipo delle 18 della quarta giornata di Serie A

Dopo il pareggio contro la Sampdoria e l’immeritata sconfitta contro il Real Madrid, l’Inter vuole subito ritrovare il feeling con la vittoria per non perdere di vista la vetta della classifica. Per riuscirci, dovrà avere la meglio su una delle squadre più in forma in questo avvio stagionale: il Bologna. Sinisa Mihajlovic ha, infatti, guadagnato li stessi punti di Simone Inzaghi (7) e spera in un’impresa a San Siro per continuare a sognare. Negli ultimi tre precedenti, d’altronde, i rossoblu sono usciti con tre punti dal Meazza in due occasioni. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: