Tegola per Juric in Sassuolo-Torino, infortunio muscolare e cambio forzato

Sfortunato Juric in Sassuolo-Torino, dopo che la sua squadra ha colpito diversi legni arriva pure l’infortunio: Praet ha lasciato il campo

Venerdì 17 non porta bene a Dennis Praet. Il centrocampista belga prima ha colpito un clamoroso palo nel corso del primo tempo di Sassuolo-Torino, poi nel secondo tempo è stato vittima di un infortunio muscolare. Una pessima notizia anche per Ivan Juric, costretto a sostituire uno dei più positivi tra i suoi.

Al posto di Praet il tecnico granata ha scelto Karol Linetty, per dare l’assalto finale al Sassuolo. Una partita apertissima, giocata colpo su colpo dalle due formazioni in campo e con il risultato ancora in bilico. In questo finale di gara, però, non ci sarà Praet.