Mourinho insaziabile, pronto un altro innesto: “Entro quattro giorni”

Jose Mourinho potrebbe presto mettere a segno un nuovo ‘acquisto’ per la Roma

Sei vittorie su sei. È lo score di questo inizio di stagione della Roma di Jose Mourinho, che ha portato a casa nove punti in campionato più tre in Conference League dopo il doppio successo nel playoff col Trabzonspor. Diciannove gol fatti e quattro subiti, nella storia dei giallorossi non capitava da 50 anni questo score realizzativo. Nonostante questo, lo Special One sa che c’è ancora tantissimo da lavorare, anche perché ieri contro il CSKA Sofia la Roma è andata in svantaggio e ha subito più di qualche occasione dagli avversari, che pure erano molto rimaneggiati. In ogni caso Mou non si lascerà sfuggire nessuno spunto della partita di ieri, anzi ha intenzione di fare altri ‘acquisti’.

Non parliamo di calciatori, ma di elementi dello staff. Il nome è quello di Abdel Sattar Sabry, ex centrocampista egiziano ritiratosi nel 2001 che è stato allenato dal portoghese al Benfica. “Sono stato contattato per lavorare con Jose Mourinho. Siamo amici e gli ho detto che è un mio desiderio poterlo raggiungere. Potevo unirmi al suo staff già ai tempi del Tottenham, lui però ha lasciato il club poco dopo – ha ammesso a ‘Al-Watan’ -. È stato il suo agente a chiamarmi pochi giorni fa e a dirmi che ero uno dei candidati per entrare nel gruppo di lavoro di Mourinho. Non sono l’unico e attendo una decisione finale nel giro di quattro giorni”. Secondo il quotidiano egiziano ‘Al-Shorouk’, lo stesso Mourinho avrebbe addirittura già incontrato Sattar Sabry, che andrebbe a rinforzare lo staff per quanto riguarda la tattica.