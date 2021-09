Liverpool-Milan, il rammarico di Pioli: “Di solito siamo più attenti”

Arrivano le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli dopo la sconfitta contro il Liverpool ad Anfield

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta contro il Liverpool per 3-2: “Loro hanno giocato una gran partita per 25′, poi l’abbiamo ribaltata. Il rimpianto sono i gol subiti nel secondo tempo per dei nostri errori, è una sfida che ci farà crescere tanto. La squadra era motivata, ci aspettavamo una partenza forte del Liverpool. Non siamo riusciti a saltare la loro pressione: ambiente, partita e qualità dell’avversario ci hanno creato difficoltà”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Chiacchierata con Maldini, Massara e Klopp – “Valutiamo la prestazione della squadra e dei singoli, oltre alle situazioni che abbiamo affrontato. Klopp ha detto che è stata una gran partita, aveva un bel sorriso. E’ un peccato per il risultato, sarebbe stato importante iniziare in modo positivo”.

Rammarico – “Ho la consapevolezza che la squadra può crescere e che il livello in Champions League è altissimo, dobbiamo sforzarci di più. La palla del 3-2 doveva finire in fallo laterale e non nella zona centrale, ma è una chance per crescere”.

Sul gioco – “Hanno pressato molto forte e non siamo riusciti a palleggiare. Rebic spesso ha attaccato la profondità, ma non lo abbiamo servito. La palla deve scorrere in modo veloce e il livello del Liverpool, in questo, è molto alto. Il loro pressing ci ha creato fastidi. L’azione del gol di Rebic è stato molto bella”.

Il gol del 2-2 – “Potevamo difendere meglio. Sappiamo fare meglio e lavoreremo meglio, di solito siamo più attenti”.

L’avvio – “Avevamo cercato i lanci lunghi, ma non avevamo il centravanti per questo tipo di gioco. Quando siamo riusciti a palleggiare siamo risultati pericolosi”.