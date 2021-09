DIRETTA Europa League, Galatasaray-Lazio | Segui la cronaca LIVE

Esordio nella fase a gironi dell’Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri che vola a Istanbul per affrontare il Galatasaray

Per il gruppo E dell’Europa League, la Lazio fa visita al Galatasaray. La squadra biancoceleste, guidata da Maurizio Sarri, è reduce dalla sconfitta patita sul campo del Milan nell’ultimo turno di campionato e opterà per un profondo turnover per questa sfida. Di contro, i giallorossi di Fatih Terim hanno pareggiato col Trabzonspor nella Super Lig e si trovano al quinto posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Turk Telekom’ di Istanbul.

FORMAZIONI UFFICIALI GALATASARAY-LAZIO

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Dervisoglu. All. Terim

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: Matej Jug (SLO)