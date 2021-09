Diretta Roma-CSKA Sofia | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it segue in tempo reale Roma-CSKA Sofia, prima gara della fase a gironi di Conference League per la squadra di Mourinho

Sulle ali dell’entusiasmo dopo la quinta vittoria su cinque partite, la Roma di Mourinho fa questa sera il suo esordio nella fase a gironi della Conference League. Come l’anno scorso, la squadra giallorossa si troverà di fronte il CSKA Sofia alla prima partita casalinga, ma spera in un esito diverso rispetto allo scialbo 0-0 della stagione passata. L’allenatore portoghese per la prima volta in stagione ha optato per un po’ di turnover, indispensabile per affrontare al meglio il tour de force fino alla prossima sosta di campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Roma-CSKA Sofia

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Catakovic, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Mladenov

CLASSIFICA GRUPPO C: Roma, CSKA Sofia, Bodo/Glimt e Zorya 0