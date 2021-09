Coronavirus, bollettino 16 settembre: 5.117 casi e 67 decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus: i dati di oggi

Sono stati resi noti i dati delle ultime 24 ore relativi al Coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati sono 5.117, contro i 4.830 di ieri, a fronte di 306.267 tamponi giornalieri effettuati (ieri 317.666). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 67 decessi (contro i 73 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 130.167. In terapia intensiva sono ricoverati 531 pazienti (-9) mentre i guariti sono 7.193. Tasso di positività all’1,7%.

In calo i ricoveri: i ricoverati con sintomi sono 4.018 (-110 rispetto al giorno precedente), mentre in isolamento domiciliare ci sono 111.793 persone. Gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 116.342 (in calo di 2.145 casi nelle ultime 24 ore) secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.623.155. La Regione in cui è stato registrato il maggior incremento di casi giornalieri è la Sicilia (+878).