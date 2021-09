CMIT TV | Szczesny: i motivi della crisi

A CMIT TV, l’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha parlato del momento di Szczesny

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Intervenuto nel nostro TG, su CMIT TV, l’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ci dà la sua analisi sull’inizio di stagione da incubo di Szczesny, colpevole di alcuni errori in questo avvio di campionato. Rampulla indica anche un possibile erede dell’estremo difensore bianconero, puntando gli occhi su alcuni giovani portieri italiani. Ecco le sue dichiarazioni nella nostra diretta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO e non solo, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!