Sarri presenta Galatasaray-Lazio, prima di Europa League per la squadra biancoceleste. La conferenza stampa del tecnico

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Vigilia di Europa League anche per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti debuttano nell’ostico campo del Galatasaray: ecco le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO e non solo, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

FORMAZIONE – “Domani sceglierò la migliore formazione possibile senza fare stravolgimenti. Non possiamo permettercelo, non abbiamo ancora un’identità precisa. Bisogna dare una risposta a noi stessi e regalare una gioia ai tifosi. Finora abbiamo disputato tre partite di cui due buone, per me era prevedibile. Basic? In questo momento lo vedo da interno con facoltà di inserirsi”.

SQUALIFICA – “Non mi aspettavo due giornate di squalifica. Sono stato minaccioso perché un ragazzino non ha portato rispetto, nel frattempo un calciatore del Milan teneva per il collo uno dei nostri. Ho detto all’arbitro che mi ha fatto prendere in giro da un ragazzino per un quarto d’ora per poi espellermi. Lui ha ravvisato due bestemmie che non ho mai pronunciato, per questo motivo ho già sentito i miei legali e se c’è almeno una possibilità su un milione andrò avanti”.

MURIQI AL POSTO DI IMMOBILE – “Domani sarà della partita, non so se da titolare o a gara in corso. Si sta impegnando tantissimo e lo tengo in considerazione. L’anno scorso ha ricevuto critiche ingiuste, quest’anno si ritaglierà uno spazio importante”.