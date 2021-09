Champions, il primo tempo da record di Siviglia-Salisburgo

Primo tempo da record per Siviglia-Salisburgo: il match di Champions animato da ben quattro rigori nella prima frazione di gioco

Un primo tempo da record per Siviglia-Salisburgo, una delle partite che ha dato il via alla fase a gironi della Champions League. Il direttore di gara si è visto costretto per ben quattro volte ad indicare il dischetto del rigore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ben quattro i penalty assegnati nel corso della prima frazione di gioco: tre quelli dati a favore della squadra austriaca (due sbagliati, con un errore a testa per Adeyemi e Susic), uno quello per i padroni di casa (trasformato da Rakitic). Così all’intervallo si è andati sul punteggio di 1-1.