Semplici non è più l’allenatore del Cagliari: pronto il grande ritorno

Semplici è stato esonerato dal Cagliari: secondo cambio di panchina in Serie A dopo quello di Di Francesco in casa Verona

Salta la seconda panchina di Serie A. Giulini ha infatti deciso: Leonardo Semplici non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico è stato esonerato dal club sardo. Al suo posto resta in pole Diego Lopez, grande ex che ha già allenatore i rossoblù.

Lopez è favorito su Iachini e Ranieri e, salvo sorprese, tornerà a guidare il Cagliari. Semplici paga invece la difficile partenza e la rimonta casalinga subita contro il Genoa, nonostante la conferma arrivata in estate. Il club sardo volta già pagina.