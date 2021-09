Di Carlo in bilico | Nome caldo per il Vicenza

L’avventura di Domenico Di Carlo a Vicenza potrebbe essere già alle battute finali. Spunta una suggestione per sostituirlo

Anche in Serie B l'aria si surriscalda per ciò che concerne alcune panchine. Focus su quella del Vicenza dove sono in corso riflessioni sul futuro di Domenico Di Carlo reduce da tre sconfitte in altrettante gare giocate. Secondo quanto sottolineato dai colleghi di 'SerieBnews.com', salgono le quotazioni di Fabio Liverani al suo posto.