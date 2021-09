Coronavirus, bollettino 14 settembre: 4.021 positivi, 72 morti

Gli aggiornamenti del Ministero della Salute con il bollettino sul coronavirus di martedì 14 settembre 2021: 4.021 nuovi positivi

Sono 4.021 i nuovi casi di covid registrati nel bollettino sul coronavirus del 14 settembre 2021. Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi alle ultime ventiquattro ore: i tamponi effettuati sono stati 318.593 con il tasso di positività che è sceso all’1,3%. Da segnalare purtroppo anche 72 vittime per un totale che sale ad oltre 130mila morti da febbraio 2020.

Per quanto riguarda gli attualmente positivi sono 122.340 con un calo di 3.564 unità rispetto a ieri grazie ai 7.501 guariti. Per quanto riguarda i ricoverati, calano sia quelli in terapia intensiva (sono 554, 9 in meno rispetto a ieri con 29 nuovi ingressi giornalieri), che quelli ordinari (4.165, 35 in meno rispetto a ieri).