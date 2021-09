Appuntamento su CMIT TV per vivere insieme il postpartita di Malmoe-Juventus e Villarreal-Atalanta, match di Champions League: seguici sul nostro canale Twitch

Appuntamento con la CMIT TV, sul nostro canale TWITCH, per commentare con insieme le gare d’esordio di quesa fase a gironi di Champions League dopo il fischio finale. In campo stasera sono scese Juventus – in casa del Malmoe – e Atalanta – di scena in Spagna nella tana del Villarreal.

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Marco Giordano, insieme a tanti ospiti della nostra redazione: Giulia Giroldini, Mario Petillo e Marco Deiana. In diretta anche Fabrizio Biasin.