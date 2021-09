La Juventus trema: tornano alla carica per il big!

Il Barcellona continua a pensare a un top player della Juve: Koeman lo ha messo nel mirino. Tutti i dettagli

È iniziata nel peggiore dei modi la stagione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono fermi ad un solo punto in tre partite, già a -8 da Milan, Napoli e Roma, e all'orizzonte c'è l'esordio in Champions League e la sfida ai rossoneri di Pioli. Due partite già delicate per la Juve, che è chiamata a ritrovare la proprie certezze dentro e fuori dal campo. Una di queste è Matthijs de Ligt: il difensore olandese sta faticando in questo inizio di stagione ed ha addirittura collezionato due panchine consecutive tra Nazionale e Napoli. Nel frattempo, arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato sull'ex Ajax.

De Ligt nel mirino del Barcellona: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Barcellona è a caccia di rinforzi soprattutto in difesa e sulla lista della società blaugrana ci sarebbe anche de Ligt. Il centrale olandese era stato cercato dal Barça prima del suo passaggio alla Juventus e resta nel mirino di Koeman. Decisiva per il futuro del classe 1999 sarà questa stagione in bianconero: la squadra di Allegri è chiamata a risollevarsi, mentre de Ligt è chiamato ad affermarsi come uno dei leader. In caso contrario, non è da escludere nemmeno l’addio. Tuttavia, per privarsi del gioiello olandese la Juve chiede oltre 80 milioni di euro: il Barcellona e gli altri top club europei alla finestra sono avvisati.