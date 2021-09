Milan solo in testa. Juve a 4 punti da Roma e Napoli | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della terza giornata. Da Milan e Juventus a Inter, Napoli e Roma: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Bologna e Verona, primo appuntamento della stagione con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nei primi tre turni di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. La Juventus avrebbe esordito con una vittoria a Udine, mentre la Roma non sarebbe andata oltre il pareggio contro la Fiorentina. Nella seconda giornata avrebbe fatto rumore il pareggio del Napoli sul campo del Genoa, mentre nel week end appena chiuso l’Atalanta avrebbe mantenuto l’imbattibilità contro gli stessi viola. Risultati che avrebbero portato ad una classifica molto diversa, con il Milan capolista in solitaria.

Serie A, terza giornata: risultati e classifica senza Var

PRIMA GIORNATA

Inter-Genoa 4-0

Verona-Sassuolo 2-3

Empoli-Lazio 1-3

Bologna-Salernitana 3-1

Torino-Atalanta 1-2

Udinese-Juventus 1-3

Napoli-Venezia 2-0

Roma-Fiorentina 1-1

Cagliari-Spezia 2-2

Sampdoria-Milan 0-1

SECONDA GIORNATA

Udinese-Venezia 3-0

Verona-Inter 1-3

Juventus-Empoli 0-1

Lazio-Spezia 5-1

Atalanta-Bologna 0-0

Fiorentina-Torino 2-1

Genoa-Napoli 2-2

Salernitana-Roma 0-4

Milan-Cagliari 3-1

Sassuolo-Sampdoria 0-0

TERZA GIORNATA

Empoli-Venezia 1-2

Napoli-Juventus 2-1

Atalanta-Fiorentina 1-1

Sampdoria-Inter 2-2

Cagliari-Genoa 2-3

Spezia-Udinese 0-2

Torino-Salernitana 4-0

Milan-Lazio 2-0

Roma-Sassuolo 2-1

Bologna-Verona stasera

CLASSIFICA REALE: Roma punti 9, Napoli 9, Milan 9, Inter 7, Udinese 7, Lazio 6, Fiorentina 6, Bologna* 4, Sassuolo 4, Atalanta 4, Venezia 3, Empoli 3, Torino 3, Genoa 3, Sampdoria 2, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona* 0, Salernitana 0.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 9, Inter 7, Roma 7, Napoli 7, Udinese 6, Lazio 6, Atalanta 5, Fiorentina 5, Genoa 4, Bologna* 4, Sassuolo 4, Juventus 3, Venezia 3, Empoli 3, Torino 3, Sampdoria 2, Spezia 1, Cagliari 1, Verona* 0, Salernitana 0.

*Una partita in meno