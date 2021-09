SONDAGGIO CMI.IT | Scelto l’erede di Szczesny: mirino su un big

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro della porta della Juventus

La Juventus cade a Napoli sotto i colpi di Politano e Koulibaly ma tra i protagonisti in negativi dei bianconeri va certamente annoverato anche Szczesny che ha sfoderato un’altra prova incolore. Dopo i due errori disastrosi di Udine l’estremo difensore polacco ha commesso un’altra ingenuità sulla prima rete dei partenopei respingendo male un tiro innocuo di Insigne. Pioggia di critiche quindi per il portiere della Juve che a fine anno potrebbe anche dire addio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa proprio al futuro della porta bianconera. Per il 36,4% dei votanti il preferito per raccogliere l’eventuale eredità di Szczesny è ter Stegen del Barcellona, seguito col 28,8% da Keylor Navas. Chiudono Onana e Meret più staccati.