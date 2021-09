Roma-Sassuolo, Kumbulla e Bove neanche in panchina: il motivo

Tra i giocatori a disposizione di Mourinho non c’è Kumbulla, a causa di un problema fisico: fuori anche Bove

Con tanti giocatori a disposizione arriva anche il tempo delle scelte per Jose Mourinho. A stare fuori contro il Sassuolo, questa sera è toccato a Edoardo Bove, che non va in panchina per scelta tecnica. Niente di significativo, semplicemente oggi è stato il suo turno. La Roma, però, non potrà contare a partita in corso neanche su Marash Kumbulla. Il difensore albanese, reduce da tre partite giocate da titolare e per intero con la sua Albania, non è a disposizione a causa di una gastroenterite. In questo senso acquisisce un’importanza ancora maggiore il recupero di Chris Smalling, tornato finalmente almeno in panchina dopo lo stop di questa estate.