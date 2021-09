DIRETTA Spezia-Udinese | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Spezia-Udinese, gara valida per la terza giornata di Serie A

Tutto pronto per Spezia-Udinese, gara della terza giornata di Serie A. Una sfida che metterà di fronte la peggior difesa del campionato (otto gol subiti in due giornate dalla squadra di Thiago Motta, contro una delle migliori difesa (due le reti incassate dai bianconeri). Senza lo squalificato Amian, i padroni di casa dovranno vedersela contro una squadra che ha dimostrato di non aver patito le partenze di De Paul e Musso. Con quattro punti in due giornata, i ragazzi allenati da Gotti sono attesi dalla prima trasferta stagionale. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Spezia-Udinese

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Colley, Antiste, Gyasi. All. T. Motta

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 9, Inter*7, Lazio 6, Roma 6, Milan 6, Fiorentina* 6, Udinese 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4*, Venezia* 3, Empoli* 3, Sampdoria* 2, Juventus* 1, Cagliari 1, Spezia 1, Torino 0, Verona 0, Salernitana 0, Genoa 0.

* una partita in più