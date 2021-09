Diretta Sampdoria-Inter: formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Inter, anticipo delle 12.30 della terza giornata

La domenica calcistica post sosta per le Nazionali verrà aperta da Sampdoria-Inter. Prima a punteggio pieno, la squadra di Simone Inzaghi proverà a calare il tris facendo i conti con la gestione dei calciatori tornati dal Sudamerica. La sconfitta dello scorso anno (2-1 per i blucerchiati) ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive a Marassi che Handanovic e compagni sperano di poter riprendere già da oggi. Con zero gol segnati nelle prime due giornate, D’Aversa spera nei nuovi acquisti per sbloccarsi dal punto di vista realizzativo. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Inter

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 9, Lazio 6, Inter 6, Roma 6, Milan 6, Fiorentina* 6, Udinese 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4*, Venezia* 3, Empoli* 3, Juventus* 1, Sampdoria 1, Cagliari 1, Spezia 1, Torino 0, Verona 0, Salernitana 0, Genoa 0.

* una partita in più