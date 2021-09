I convocati di Pioli per Milan-Lazio: UFFICIALE la lista rossonera

Pioli ritrova Kessie e Ibrahimovic, non ancora Giroud: ecco la lista dei convocati per Milan-Lazio

Il Milan ritrova Kessie e Ibrahimovic. Il club rossonero ha diramato la lista dei convocati di Stefano Pioli, dove non figura Olivier Giroud, reduce dal Covid. Out anche Messias e Krunic.

Ecco la lista completa per Milan–Lazio:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.