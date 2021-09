Stadio, quanto manchi: emendamenti per portare la capienza al 75%

Discussioni nella Camera: emendamenti per aumentare la capienza di pubblico negli stadi e nei palazzetti sportivi

Piccoli passi verso il ritorno alla normalità. Il pubblico che torna negli stadi è certamente uno di questi passi. E se è vero che ai giocatori mancava il pubblico, alla gente mancava tornare allo stadio. In vista di questa terza giornata di Serie A, gli stadi tornano a riempirsi al massimo della capienza consentita: tutto esaurito infatti a San Siro, Olimpico e Maradona. Numeri importanti, che però rilanciano la richiesta che viene dal mondo del calcio di aprire di più. Il 50% negli stadi resta una quota troppo bassa: ecco perché ora l’obiettivo è arrivare al 75% della capienza.

Tesi condivisa, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, anche da una netta maggioranza del Governo Draghi. Pd, Lega e Movimento 5 Stelle hanno infatti presentato emendamenti per portare la capienza consentita negli stadi dal 50 al 75% e nei palazzetti sportivi dal 35 al 50%. Spinte che dovrebbero aiutare Valentina Vezzali a tornare alla carica per chiedere un aggiornamento del testo convincendo il ministero della Salute e il Cts. Se ne parlerà anche al consiglio nazionale del Coni in programma martedì, con la presenza della sottosegretaria allo Sport. E oltre al calcio chiederanno una svolta in fretta anche basket e pallavolo. Decisiva potrebbe essere la prossima settimana: è probabile che il lavoro in Commissione debba chiudersi in 6-7 giorni per poi portare il provvedimento in Aula subito dopo.