Pochettino stoppa Donnarumma | La Juventus allertata per gennaio

Donnarumma in difficoltà al Psg, non trova ancora spazio con Pochettino: la Juventus ci ripensa per gennaio.

Il curioso caso di Gianluigi Donnarumma. Campione d’Europa con la Nazionale italiana, anzi, eletto miglior giocatore di Euro 2020, decisivo in semifinale e finale con le parate dal dischetto su Morata, Sancho e Saka, protagonista di un trasferimento con tanto di contratto faraonico al Psg, ma che, per ora, non trova spazio nel suo club di appartenenza. La situazione dell’estremo difensore azzurro è a dir poco paradossale e potrebbe recare sviluppi anche clamorosi.

Donnarumma, per ora Pochettino non lo ‘vede’: la Juventus sogna

Che non sarebbe stato facile per lo stabiese vincere la concorrenza di Keylor Navas si poteva immaginare, ma, per adesso, la titolarità del costaricano non è stata messa in discussione. Nonostante le critiche ricevute dall’ex portiere del Real Madrid, Mauricio Pochettino non ha ancora sciolto le riserve su chi ci sarà tra i pali nella gara di campionato odierna contro il Clermont. La decisione su questo match, e sul debutto in Champions League contro il Bruges, potrebbe essere fortemente indicativa delle gerarchie secondo il tecnico argentino. E a questo punto la Juventus drizza le antenne. Un Donnarumma che non trovasse spazio in Francia potrebbe essere un nome pronto a tornare caldo per gennaio, l’ambiente del resto esprime sempre maggiori perplessità su uno Szczesny discontinuo. Occhio dunque a un clamoroso ribaltone invernale.