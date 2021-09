Ribaltone Conte | La scelta che cambia i piani per la panchina

La prima scelta dell’Arsenal non sarebbe più Antonio Conte, c’è dunque il ribaltone per la panchina dei Gunners

L’esperienza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è finita dopo lo scudetto vinto. E l’allenatore è attualmente senza panchina, anche perché gli altri top club hanno deciso di affidarsi ad altri profili. L’ex nerazzurro ha fatto bene anche in Premier League, dove ha vinto il campionato con il Chelsea. Considerando i risultati quest’inizio di stagione, la squadra che probabilmente cambierà guida tecnica è l’Arsenal. Mikel Arteta ha collezionato tre sconfitte contro Brentford, Chelsea e Manchester City, con nessun gol segnato.

L’Arsenal valuta altri candidati per il post Arteta

Secondo quanto riferito dal ‘TEAMtalk‘ inglese, il principale successore di Mikel Arteta non sarebbe Antonio Conte, anzi. In lizza per sostituire il manager spagnolo c’è Graham Potter, oggi al Brighton, e Thomas Frank, allenatore del Brentford. Entrambi sono i principali favoriti qualora l’Arsenal decidesse di esonerare Arteta. I Gunners nelle prossime partite affronteranno Norwich e Burnley. Dovranno arrivare sei punti, altrimenti si procederà col cambio d’allenatore. Ma nel Nord di Londra sembra che non verrà chiamato Conte.