CM.IT TV | Calciomercato e ritorno del campionato: segui la DIRETTA

Nuovo appuntamento con la TV di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 con le ultime di mercato e sul campionato di Serie A

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata alla vigilia della ripresa del campionato, ma anche per parlare di calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Conduce Marco Giordano che sarà in compagnia di Giorgio Trobbiani e Fabrizio Biasin. Ospite della serata Enrico Camelio.